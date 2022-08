César Peixoto e o penálti sobre Bah: «Parece-me muito duvidoso»

Ausente do banco de suplentes do Paços de Ferreira na Luz por estar a cumprir um jogo de castigo, César Peixoto analisou a derrota () frente ao Benfica esta terça-feira na conferência de imprensa após o final do encontro. Em declarações na sala de imprensa do estádio da Luz, o treinador dos pacenses salientou a boa exibição da sua equipa, sem deixar de comentar o lance sobre Bah na área dos castores que resultou no 2-1 para as águias ainda antes do intervalo."Penálti é muito duvidoso, mas pronto, foi assinalado. Era importante irmos para o intervalo empatados. Podíamos fazer outro jogo, mas estamos de parabéns, assustámos o Benfica no fim e podíamos ter empatado", começou por dizer o técnico do Paços, acrescentando: "Não sou árbitro, sou treinador. Parece-me muito duvidoso, se é ou não é. Não sou a melhor pessoa tecnicamente para avaliar. Mas fizemos um grande jogo e isso é que é importante. Hoje fomos uma equipa na verdadeira aceção da palavra. Se é ou não [penálti], isso tem de ser um agente competente para comentar isso", terminou.