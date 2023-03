César Peixoto: «É só uma vitória, mas é importantíssima para nós»

César Peixoto elogiou a vitória (1-0) do Paços de Ferreira frente ao Santa Clara este sábado. No final da partida, o técnico da formação pacense elogiou a atitude dos seus jogadores e comentou onde o clube se encontra na luta pela permanência."Em primeiro lugar, a vitória é dos jogadores. Mostraram uma personalidade tremenda, fomos a equipa que mais tentou jogar. Sabíamos que o Santa Clara era perigoso nas transições e permitimos pouco. Na parte final, retraímo-nos um pouco, mas fomos justos vencedores. Adeptos apoiaram, continuem a apoiar. Ambiente foi fantástico. É só uma vitória, mas é importantíssima para nós.""Estamos longe, temos de recuperar. Estamos mais perto, temos de continuar com os pés assentes no chão. Na semana passada podíamos ter trazido qualquer coisa de Lisboa, não trouxemos. Esta vitória é muito importante. Parabéns ao jogadores, que têm espírito de luta fantástico.""A equipa conseguiu chegar mais à frente, podíamos ter feito mais um golo. Equipa geriu bem o jogo. Não sofremos, o que também é importante. É um dia positivo para nós. Hoje é festejar, amanhã já há treino"