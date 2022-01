César Peixoto elogia jogadores apesar da derrota: «Caímos de pé, estou orgulhoso»

Apesar da derrota no Estádio da Luz , César Peixoto elogiou a atuação do Paços de Ferreira diante do Benfica, considerando que os adeptos podem estar orgulhoso daquilo que foi feito no reduto das águias."Na primeira parte o Benfica entrou forte, algo que prevíamos que ia acontecer. A nossa equipa esteve bem organizada, com bola podíamos ter feito mais. Saímos bem, mas deveríamos ter feito mais bola. Na segunda parte, com menos um, ficamos condicionados. Domínio total do Benfica, a equipa bem organizada. Mas caímos de pé, estou orgulhoso pela forma como abordaram o jogo, nunca desistiram. Podia ter feito um golo, mas depois do Grimaldo marcar o jogo fica selado. O Benfica teve mais bola, mas nós estivemos muito bem organizados, com alma, carácter e unidos. É este o caminho que quero. Dou os parabéns aos meus jogadores, porque lutaram até ao final. Tentámos, o Benfica já é mais forte, com menos um mais difícil se torna", considerou o técnico, que neste embate se estreou a perder no comando da formação pacense.Peixoto abordou ainda a opção de lançar Diaby na segunda parte. "Ao intervalo falámos, queria perceber como o Benfica ia abordar o jogo. Percebemos isso e metemos o Diaby. Ele entrou bem, deu-nos mais poder de ter bola, a equipa ficou mais organizada e melhor na pressão, a ligar o jogo. Chegámos na frente, duas ou três vezes, fomos poucas vezes, mas se marcássemos a pressão passava para o lado do Benfica. Mas dou os parabéns aos meus jogadores. Caíram de pé, pedi isso, para não abdicarem disso, fomos fantásticos, com uma segunda parte que honra o clube e os adeptos", elogiou.A fechar, apesar da derrota, o técnico dos castores enalteceu que a sua mensagem vai passando. "Nós vamos crescendo na ideia de jogo. Hoje a equipa demonstrou alma e carácter, não abdica das ideias, muito bem organizada. Queremos ter mais bola, aos poucos vamos conseguindo, mas demora tempo. Era natural o Benfica dominar o jogo, mas queremos ser mais dominadores. Vamos ser. Com menos um a equipa teve comportamento fantástico", finalizou.