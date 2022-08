César Peixoto: «Em casa queremos assumir o favoritismo»

O treinador César Peixoto prometeu esta quinta-feira "uma boa resposta" do Paços de Ferreira frente ao Estoril, confiando na melhor versão da equipa para o jogo de abertura da quarta jornada da Liga Bwin, na sexta-feira.

"Jogo difícil, equilibrado e competitivo entre duas boas equipas. Em casa, queremos assumir o favoritismo. Vamos dar uma boa resposta e conquistar uma boa vitória em casa", disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo.

A confiança do técnico é o prolongamento do estado de espírito do grupo, "confiante e motivado" apesar das derrotas nas duas partidas já disputadas do campeonato, sendo que o encontro da terceira ronda, com o Benfica, foi adiado para 30 de agosto.

Para este estado de espírito concorre ainda o maior número de soluções à disposição do técnico. "Desde a pré-época trabalhamos a equipa a pensar nos que cá temos, mas chegaram mais jogadores, temos agora mais opções para atacarmos os jogos. Há também mais concorrência interna, é inequívoco que estaremos mais preparados e que tenho a equipa mais forte para atacar o campeonato", sublinhou o técnico, reiterando a aposta "no futuro e no caminho a seguir", rumo a "um campeonato tranquilo".

César Peixoto rendeu, por outro lado, muitos elogios ao adversário de sexta-feira, de quem disse esperar "muitas dificuldades". "O Estoril tem uma boa equipa, com muita qualidade individual, é também uma equipa que quer jogar e bem organizada, com um bom treinador", referiu.

Os reforços Kayky, Eric e Butzke, os dois últimos anunciados há menos de 24 horas, estão aptos a integrar o leque de opções para o jogo com os estorilistas, contrariamente aos lesionados Luiz Carlos e Tiago Ilori, e ao castigado Uilton. Por outro lado, ainda existem dúvidas relativamente à utilização do guarda-redes Jordi, do defesa central Pedro Ganchas e do médio Holsgrave.

César Peixoto reconheceu que "o timing para a chegada [dos últimos reforços] não é o melhor", mas elogiou as qualidades de quem chegou agora pela primeira vez ou regressou ao clube (casos de Butzke e Koffi), assegurando que "o plantel não está fechado".

"Esperamos bem que não. Tudo pode acontecer, mas esperamos uma oportunidade, que poderá ser para o meio campo", concluiu, quando falta uma semana para fecharem as inscrições.

Na tabela, os pacenses ocupam o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, ainda sem qualquer ponto, mas com um jogo por disputar, enquanto os canarinhos são 10.º, com quatro.

Paços de Ferreira e Estoril defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, na sexta-feira, a partir das 20:15, em jogo que terá arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.