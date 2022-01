César Peixoto: «Em quatro jogos na equipa só sofremos golos frente ao Benfica»

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, apontou melhorias à equipa após o empate (0-0) no terreno do Famalicão desde que chegou ao clube.

"Sabíamos que íamos enfrentar uma equipa forte, com bons jogadores, cuja classificação não reflete a qualidade que tem. Vínhamos com o intuito de vencer, mas na primeira parte faltou-nos alguma agressividade no último terço, apesar de termos o jogo controlado. Ao intervalo conversamos e senti que a equipa entrou mais agressiva, e mesmo sabendo que o Famalicão nos podia criar perigo nas transições, tivemos boas oportunidades para nos colocarmos em vantagem. Em quatro jogos que estamos na equipa só sofremos golos frente ao Benfica. Temos mostrado coesão e critério com bola. Falta ainda melhorar a agressividade no último terço e na zona de finalização", reiterou o treinador dos castores.