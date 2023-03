César Peixoto: «Empate é justo, mas não era o que queríamos»

César Peixoto analisou o empate (1-1) do Paços de Ferreira na visita ao Arouca, num jogo em que o técnico dos castores foi obrigado a fazer duas substituições antes da meia hora de jogo por lesão de dois jogadores."A primeira parte foi muito atribulada, entrámos bem no jogo e depois tivemos duas lesões, o que condicionou bastante. Tínhamos a estratégia bem montada, sabíamos que íamos ter dificuldades e encontrar uma equipa do Arouca confiante, com muita vontade para conseguir subir na tabela", começou por referir."No intervalo, tentámos reorganizar a equipa, o Arouca foi sempre uma equipa perigosa, com homens rápidos na frente, a atrair para depois acelerar nas nossas costas. Acabaram por fazer um golo. Ao intervalo, também tivemos que tirar o Maracás, que já tinha levado amarelo e estava no risco do vermelho, portanto as substituições também condicionaram muito aquilo que podíamos fazer no banco", acrescentou, tendo considerado justa a igualdade."Depois, acabámos por mexer, o Hernâni [Infande] e o Matchoi [Djaló] entraram muito bem e a equipa fez um upgrade. Aí fomos nós que fizemos o empate e criámos três, quatro situações em que poderíamos ter feito golo também. Penso que as oportunidades foram praticamente repartidas e que o empate é justo, não era o que queríamos, mas a verdade é que é um ponto que levamos daqui frente a uma boa equipa e um treinador que está a fazer um excelente trabalho", terminou.