César Peixoto: «Entrámos em falso na segunda parte e deitámos tudo a perder»

César Peixoto lamentou a má entrada do Paços de Ferreira na segunda parte do encontro com o Boavista e considerou justo o triunfo dos axadrezados."Faltou-nos presença na área e agressividade na primeira parte, o Holsgrove ainda tem um remate perigoso, mas, depois, entrámos em falso na segunda parte e deitámos tudo a perder. O terceiro golo acaba por condicionar o que tínhamos projetado. A vitória é justa para o Boavista, mas pela diferença de um golo seria mais justo", começou por referir o técnico dos pacenses."A primeira parte foi equilibrada em termos de jogo, na segunda tentámos corrigir e tornar a equipa mais agressiva, mas sofremos um golo. A equipa desorientou-se e, depois, levámos o terceiro, que é um grande golo do Gorré", acrescentou."Era importante irmos para cima, a equipa teve alma e caráter e criámos situações, mas não podemos repetir esta entrada em falso", concluiu.