César Peixoto: «Equipa está com dores de crescimento»

O P. Ferreira defronta no sábado (20h30) o V. Guimarães com o objetivo de tentar a primeira vitória no campeonato. É verdade que a equipa não perde há dois jogos (vem de dois empates), mas a posição delicada na tabela faz aumentar a pressão, como reconhece César Peixoto."As semanas têm sido todas complicadas. O nosso trabalho nesta semana foi tentar descomplicar e entender o que faltou para vencermos o Arouca. O cenário neste momento é negativo, mas sentimos que estamos mais perto de vencer. Há dois jogos que não perdemos, sentimos a equipa mais unida, mais competitiva e a compreender o que é preciso.""Vamos defrontar um Vitória confiante, está melhor que nós. Está moralizado, vai tentar pressionar alto, tem bons jogadores individuais. Por isso, sabemos que vai criar muitas dificuldades, mas cada jogo é uma oportunidade para chegarmos às vitórias. Estamos cientes das dificuldades, das dinâmicas ofensivas e defensivas do adversário, mas vamos querer estar um passo à frente para tentar vencer o jogo.""Não é por falta de trabalho que os resultados não estão a acontecer. Houve jogadores que chegaram e demoraram a enquadrar-se com a realidade e outras situações que nos condicionaram os resultados, mas temos de fazer bastante mais para chegar às vitórias. A equipa está com dores de crescimento. É impossível os jogadores não sentirem o momento. Não é o melhor altura para a equipa jogar um futebol fantástico e sabemos que não vamos conseguir dominar os jogos a 100%. Tudo isto é fruto do momento, queremos passar confiança à equipa e os jogadores acreditam. Podíamos ter mais pontos.""São coisas que me ultrapassam. O nosso presidente já falou. Para mim, é tentar resolver as coisas dentro de campo. Os adeptos têm andado chateados e com toda a razão. Temos de lhes dar uma vitória. A frustração deles não é maior que a nossa. Esta será mais uma oportunidade para darmos a volta a toda esta situação. Os adeptos são muito importantes e devem apoiar a equipa nos 90 90 minutos."