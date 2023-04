César Peixoto: «Estamos no melhor momento da época»

O P. Ferreira defronta este sábado (18 horas) o Famalicão em mais um jogo importante na luta pela permanência. César Peixoto tem consciência da importância que os três pontos em disputa representam para o futuro da equipa na Liga Bwin."O Famalicão é uma boa equipa, tem feito um bom campeonato desde o regresso do João Pedro Sousa, perdeu na última jornada uma boa oportunidade para ficar mais perto da Europa. Mas vem cá para tentar vencer, tem muita qualidade individual e muitas dinâmicas na fase construção. Tem ainda qualidade nas entrelinhas, está confiante e estável, ao contrário de nós. Espero, por isso, um jogo competitivo, difícil, teremos de ser competitivos, muita alma e com coragem de jogar o nosso jogo, perante os nossos adeptos, o foco são os três pontos.""Estamos há três jogos sem perder. Empatámos em Arouca e no Vitória. Queríamos lutar pelos três pontos em cada jogo, conseguimos dois e o importante é que somámos. As equipas para conseguirem os objetivos têm de ser consistentes e esta equipa tem estado a um nível médio alto. Lutamos sempre pelos três pontos e não temos medo de nada nem de ninguém.""O Igor Vekic já jogou. Os que jogam trabalham todos na mesma forma. Estão todos enquadrados no processo e ideias de jogo. Temos o plantel mais equilibrado e, por isso, não é uma dor de cabeça para mim. Tenho confiança em todos os jogadores do plantel para lutar pelos três pontos.""Está forte o balneário, mesmo quando a equipa não pontuou, fez bons jogos. Isto será até ao último jogo. Será difícil, mas acreditamos no que temos a fazer. Estamos no melhor momento da época. Queremos fazer com que a equipa seja mais competitiva seja contra quem for. Cada jogo é uma final para nós, há uma pressão grande, mas a equipa tem lidado bem. Percebe que tem de ter coragem, impor o jogo. Isso dá confiança, os resultados ajudam, a equipa está estável e consistente.""Conseguimos ter o respeito dos adversários. É natural que haja menos espaço em casa. Por vezes dá essa impressão que se pratica melhor futebol fora, mas tem que ver com o próprio adversário, porque trabalhamos sempre igual. A confiança que passamos aos jogadores é sempre a mesma. Em casa temos os adeptos, sente-se esse carinho, é uma pressão positiva. Os adeptos estão de parabéns. Reconhecem o nosso trabalho, o nosso esforço e percebem que será difícil até ao final."