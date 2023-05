César Peixoto: «Este jogo teria de ser à mesma hora que o do nosso adversário direto»

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, analisou a vitória sobre o Rio Ave (3-1), na 33ª jornada da Liga Bwin, já depois de consumada a descida à Liga Sabseg."A equipa, que não está no melhor estado anímico, fez um bom jogo e os meus jogadores foram uns campeões da forma como abordaram o jogo, face a uma boa equipa do Rio Ave. A vitória assenta-nos bem, mas fica uma sensação amarga, mais ainda quando este jogo teria de ser à mesma hora que o do nosso adversário direto.Quero agradecer aos adeptos de forma especial, porque, mesmo com a descida, sempre nos apoiaram e foram fantásticos ao longo da época", referiu o técnico dos castores."Seria sempre mais confortável ficar em casa, estava a receber, mas não seria a mesma pessoa se não o fizesse. Acreditava nos jogadores, também mexemos bem no mercado, mas faltou-nos uma pontinha de sorte. Não estou nada arrependido, hoje sou muito mais treinador do que era no passado".