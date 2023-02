César Peixoto: «Este não será um jogo de vida ou morte»

César Peixoto, treinador do P. Ferreira, fez este sábado a antevisão ao duelo frente ao Boavista, que se joga amanhã, pelas 18 horas, no Estádio Capital do Móvel."O Boavista tem feito um excelente campeonato, tem muito boa equipa individual e coletiva, com um treinador experiente que está a desenvolver um excelente trabalho. Espero muitas dificuldades, mas também estamos bem, competitivos e vamos lutar pelos 3 pontos, como fazemos seja contra quem for. A nossa equipa tem somado pontos, mas queremos mais. Temos de ser fortes, compactos e coesos, frente a uma equipa com bons jogadores. O Boavista faz muitos golos de bola parada. Sabemos que para nós, ganhar dois jogos seguidos seria positivo, mas este não será um jogo de vida ou morte", começou por referir."É sempre importante tentar chegar mais lá acima. Mas primeiro temos de nos preocupar connosco, com a recuperação que temos feito. Penso que está a olhos vistos a equipa crescer. Se entrarmos para o nosso jogo a pensar no resultado do Santa Clara com o Marítimo, corremos riscos. Sabemos o que temos de fazer para encurtar distâncias. Seria importante para nós sair do último lugar, mas isto vai ser até ao último jogo. Cada jogo que passa é menos uma oportunidade para recuperar. Mas isto será uma maratona.""Estas dores de cabeça são a melhor coisa que pode acontecer. Vieram dar mais qualidade ao plantel. Ficamos com mais opções que vieram dar coisas importantes à equipa. É extremamente importante termos mais soluções. Os que jogam têm a oportunidade para agarrar o lugar. O importante é termos uma equipa competitiva e tenho que dar as oportunidades a quem merece. como treinador não serei justo com toda a gente. Todos querem jogar, mas tenho que decidir sempre à frente do que é melhor para a equipa para continuarmos fortes. É nisto que trabalhamos.""O balneário está com confiança e em termos de ambiente está igual. A competitividade existe desde sempre, mas a equipa cresceu nos treinos e jogos a olhos vistos com a entrada de novos jogadores. As vitórias trazem confiança. Ganhámos no Estoril, mas ainda não conseguimos nada. Não nos podemos iludir com os pontos e devemos estar alertados para que se baixarmos a intensidade, corremos o risco de não estarmos ao nível que queremos no próximo jogo.""Quero pedir a presença dos adeptos. É muito importante para nós. Em casa têm ido fantásticos e importantes para a recuperação que estamos a fazer. Vamos lutar com todas as nossas forças e espero que nos venham apoiar."