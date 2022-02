César Peixoto: «Falta-nos uma melhor gestão com bola, respirar mais...»

Apesar do empate consentido já nos minutos finais diante do Portimonense , César Peixoto mostrou-se globalmente satisfeito com a forma como os jogadores do Paços de Ferreira se bateram diante dos algarvios. Em jeito de análise, o técnico destacou a maior agressividade e apenas lamentou alguma falta de gestão com bola."A equipa foi mais agressiva, que era um dos objetivos, e criámos mais oportunidades do que nos outros jogos anteriores, mesmo sem decidirmos da melhor maneira. O Portimonense teve um penálti e, em rigor, é muito forte fora de casa. Falta-nos ainda uma melhor gestão com bola, respirar mais com bola. Faltou a bola entrar, mas é uma questão de tempo. Quero agradecer aos adeptos que estiveram em massa e saíram daqui percebendo que os jogadores deram tudo", declarou o técnico dos castores.