César Peixoto feliz apesar da derrota: «Queremos jogar de igual para igual seja onde for»

O técnico do P. Ferreira, César Peixoto, enalteceu aspetos positivos no desaire em Alvalade, garantindo que está "orgulhoso" por aquilo que fizeram os jogadores diante do Sporting."Foi um jogo que sabíamos que ia ser difícil, um adversário muito bem trabalhado pelo Rúben [Amorim]. Está de parabéns. Fizemos um bom jogo, jogámos em campo inteiro e pressionámos em campo inteiro, tivemos bola e dominámos o jogo e quisemos ser proátivos. É com este futebol que queremos continuar e estamos a crescer. Apetece-me dizer que tenho muito orgulho nos meus jogadores pela forma como encararam o jogo e como tiveram o caráter e a personalidade para vir aqui, perante o campeão nacional, jogar desta forma. É assim que vamos continuar até ao final e vamos fazer pontos. Estou muito feliz aqui. É esta a imagem que nós quereremos. Queremos jogar de igual para igual seja onde for. É esta qualidade e esta pressão alta que queremos, para depois no último terço do campo ser mais agressivos e ter melhores tomadas de decisão. Aqui ou ali poderemos ser mais agressivos. Faltou-nos isso, temos feito golos. Fomos uma equipa carácter e personalidade, o trabalho e o caminho é este. Não é por acaso que fizemos 22 pontos desde que chegámos mas vamos continuar a pontuar. Os jogadores foram uns guerreiros e fantásticos. Cumpriram à risca o plano de jogo. Faltou fazer um golo para abrir o jogo e disputá-lo. Houve momentos em que dominámos o jogo face ao pressing alto, depois o Sporting baixava no timing certo. Tenho muito orgulho no jogo que aqui fez.", frisou em declarações à Sport TV no final do encontro.