César Peixoto: «Fizemos um golo e tivemos oportunidades para fazer mais um»

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, analisou o triunfo em casa do Arouca (0-1), exaltando os "três importantes pontos".





"Num campo difícil, fizemos uma boa primeira parte, fizemos um golo e tivemos oportunidades para fazer mais um, com capacidade para ter bola, bem organizados e pressionantes, dominámos o jogo. Na segunda parte, sabíamos que o Arouca vinha com mais um jogador para a frente, para impor um jogo mais direto e físico que nos criou alguns problemas e aí foi a organização defensiva e espírito de equipa que fez a diferença. Foi uma vitória justa da nossa parte, primeira parte de qualidade, na segunda tivemos incapacidade de ligar o jogo, podíamos ter definido melhor. Importantes foram os três pontos, para nós é fantástico", sublinhou o técnico no final do encontro.

"O Gaitán é um jogador importante para nós, temos feito alguma gestão, sabíamos que hoje seria para 45 ou 60 minutos, o tempo em que esteve [em campo] foi importante para a equipa com e sem bola, é um jogador com quem contamos."

Classificação atual

"Estes três pontos dão-nos um conforto maior na tabela, mas não dão segurança. Enquanto o objetivo não estiver seguro não vamos facilitar. Se não vencermos o jogo da próxima semana [com o Moreirense] voltamos a estar na luta. Enquanto o objetivo da manutenção não for alcançado, os pontos só nos dão conforto, mas não segurança."