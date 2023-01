César Peixoto: «Fomos sempre uma equipa à procura, colocámos três bolas nos ferros»

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, analisou o desempenho dos castores diante do líder do campeonato Benfica (0-2) que terminou com derrota."Tivemos um excelente ambiente no estádio. Mais uma vez houve um bom jogo. Os nossos adeptos foram fantásticos mais uma vez. Não entrámos bem no jogo. Estávamos a perder por 2-0 aos 10 minutos. O Benfica entrou com uma dinâmica muito forte nós sabíamos disso. Faltou-nos capacidade de organização. Desorganizámo-nos naqueles 10 minutos depois do golo. Depois, entrámos no jogo e foi uma equipa consistente e competitiva, que criou muitos problemas ao Benfica, que teve mais domínio, como é óbvio. Fomos sempre uma equipa à procura, colocámos três bolas nos ferros. Fizemos jogadas onde podíamos ter feito um golo que nos metia no jogo. Acabámos por não conseguir concretizar. Mais uma vez, houve um grande jogo da minha equipa. Perder o jogo não era o que queríamos. Fomos muito consistentes. O caminho é este. Com esta consistência, as vitórias vão chegar e vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Deitámos tudo a perder nos primeiros 10 minutos e temos de entrar muito mais focados. Sabíamos que o Benfica iria fazer. Todas as grandes equipas tentam entrar fortes para colocar o jogo do seu lado. O Benfica conseguiu e facilitou-lhes a vida. Mesmo assim, complicámos muito a vida ao Benfica", começou por dizer à Sport TV."É frustrante. Claro que poderíamos ter feito um golo que nos metia no jogo. Não retiramos a qualidade e o mérito da vitória ao Benfica, como é óbvio, mas em 10 minutos 'demos' dois golos. Facilitou a vida ao Benfica. Depois, a equipa demonstrou uma alma tremenda, uma ideia de jogo bem assimilada, toda a gente que entra do banco fá-lo para ajudar. Conseguimos acabar o jogo com dois avançados. Tentámos tudo para chegar à frente. Nunca desistimos do jogo apesar de estarmos a perder por 2-0. Este é o caminho. Há muito campeonato pela frente. Temos de continuar a trabalhar e focados no caminho para na meta conseguirmos o objetivo", acrescentou.Tem a certeza que o Paços é melhor equipa agora do que antes dos jogos com o Sp. Braga e Benfica?"É óbvio. Sabíamos que iríamos jogar contra o primeiro e segundo classificados nesta fase. Não seria o ideal, mas mostrámos competência e qualidade, uma ideia de jogo, a equipa não baixou os braços. Se jogarmos com esta competência e qualidade com as equipas do nosso nível, de certeza que vamos estar muito mais perto de vencer e será muito mais difícil de nos vencerem. É difícil. No futuro, os nossos adversários também vão ter de jogar com o Sp. Braga e Benfica. Normalmente, são muito mais difíceis do que as demais. Acreditamos no trabalho e na equipa. A equipa tem demonstrado consistência e qualidade de jogo a cada jogo."