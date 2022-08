César Peixoto: «Gil Vicente está em vantagem em relação a nós»

César Peixoto considera que o Paços de Ferreira está pronto para o jogo de estreia no campeonato, em Barcelos, mas admite ter ainda um plantel curto para as exigências da temporada."Os jogadores estão prontos, mas ainda não a 100 por cento. Fizemos uma série de jogos particulares na pré-época para dar minutos a todos, com o objetivo de chegarem à competição dentro do mesmo nível, para depois ser eu a decidir quem joga. Estão todos de parabéns porque fizeram um excelente trabalho. Dá para perceber que a equipa precisa de competição e de mais gente para entrar. Estamos no mercado, precisamos de mais opções, mas temos de ser muito criteriosos. Quem vier será para acrescentar qualidade e não para fazer número. Temos os nossos alvos, devemos ter paciência porque não temos disponibilidade financeira para trazer no imediato. Mas a equipa está preparada para darmos uma boa resposta"."As equipas precisam de jogar, por isso vejo uma vantagem para o Gil Vicente por já ter entrado numa competição a sério, num ritmo diferente. Os particulares não são a mesma coisa. Será uma vantagem para o Gil Vicente e uma desvantagem para nós por ainda não termos feito nenhum jogo. Sabemos que vamos encontrar uma boa equipa, bem organizada, com bons jogadores individuais e coletivos. Manteve quase a mesma estrutura, transitando muita coisa do ano passado. Ao contrário, perdemos sete jogadores titulares e teremos mais dificuldade nesse aspeto. Mas acredito que a equipa vai dar uma boa reposta. Na época passada provámos que podemos pontuar em casa e fora"."Estou tranquilo em relação ao caminho que temos de percorrer. Esta não é a melhor opção porque gostaria de ter o plantel fechado. Teremos de criar condições e soluções para os problemas que nos vão sendo apresentados. Há muitas equipas que estão como nós, lembro-me do Vizela que também precisa de mais opções. Quem vier terá de acrescentar qualidade. Não podemos errar porque não temos condições financeiras para isso. Mais vale atrasar e trazer quem queremos.""Não posso falar sobre ele porque não é nosso jogador, mas está referenciado e pode acontecer. Estamos no mercado...".