César Peixoto: «Gostava de ter a pressão do Arouca»

O Paços de Ferreira defronta este sábado (18 horas) o Arouca com a necessidade de pontuar para continuar a lutar pela permanência. Um objetivo trabalhado durante a semana e do qual César Peixoto espera uma resposta à altura da sua equipa, apesar de admitir dificuldades."As dificuldades serão muitas. O Arouca tem feito campeonatos fantásticos, desde que o Armando Evangelista está lá. É uma equipa que consegue lutar pelos 3 pontos em qualquer estádio. Seja fora ou em casa, é uma equipa sempre competitiva, com muitas variações, muitas mudanças em termos de dinâmicas. Tem bons jogadores, o David Simão, o Ruiz, o Mujica... São jogadores que acrescentam muita qualidade. Por isso, será um jogo de exigência máxima. Estaremos preparados, porque nunca sabemos onde podemos conquistar os 3 pontos. No Casa Pia fomos jogar de igual para igual e podíamos ter trazido qualquer coisa. Vamos lutar pelos 3 pontos para dar ainda mais expressão à vitória sobre o Santa Clara. Seria importante pontuar perante esta boa equipa e eu acredito muito.""Andamos a lidar com a pressão. Quando ganhamos parece que está tudo bem, mas gostava de ter a pressão do Arouca, que luta pelos lugares europeus. É mais fácil a pressão do Arouca, mais difícil a nossa, mas temos de saber lidar com ela. Mas temos lidado bem porque a qualidade de jogo que temos apresentado não reflete na tabela. Serão dez finais com uma pressão enorme. Todos os dias temos de lidar com a pressão. O Arouca, se perder, o peso não será tão grande...""Os jogadores sabem o momento que passamos. Ainda não conseguimos duas vitórias seguidas. Os pontos conquistados ao Santa Clara foram importantes, mas serão ainda mais valorizados se vencermos em Arouca. Só o facto de recuperarmos pontos já é uma motivação extra. A equipa tem demonstrado ambição. O Arouca é uma equipa forte nas transições, mas estamos salvaguardados. Espero um jogo dividido."