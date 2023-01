César Peixoto: «Gostava de ter Paulo Bernardo, mas não sei se é possível»

O Paços de Ferreira recebe esta terça-feira (19 Horas) o Gil Vicente na viragem do calendário. César Peixoto está confiante na vitória, mas antevê dificuldades, até porque teve menos tempo para preparar este jogo. O treinador também falou de Paulo Bernardo, jovem jogador do Benfica."O Gil Vicente tem boa equipa. Não iniciou da melhor forma o campeonato, mudou de treinador e agora tem sido mais consistente. É uma equipa confiante, porque as vitórias trazem confiança. Tem jogadores que estão juntos há muito tempo, vai criar-nos dificuldades, tem uma ideia de jogo definida e teremos de estar preparados para encontrar a primeira vitória.""Gostei das exibições e da prestação da equipa. Só não gostei de não termos pontuado. Demonstrámos de várias formas o bom que fizemos e sabemos o que temos de melhorar para pontuar. Os jogadores estão confiantes, a semana correu bem e tivemos de recuperar os jogadores. O Gil Vicente teve mais tempo para preparar o jogo. Tem uma vantagem porque teve oito ou nove dias para o preparar, o nosso tempo foi mais curto e com dois jogos desgastantes pelo meio. Mas sinto a equipa bem, confiante. Não me pareceu ser preciso perder muito tempo para levantar a moral depois destes dois jogos.""Acredito que cada jogo tem de ser uma viragem. Não é um jogo que vai ditar uma época e sabemos que não vamos conseguir ganhar os jogos todos. Por isso, não podemos catalogar um jogo como sendo de uma vida. A verdade é que terá de ser jogo a jogo, não poderá ser de outra maneira, para os jogadores se sentirem confortáveis. O caminho está a ser traçado para chegarmos ao último jogo e alcançarmos o objetivo a que nos propusemos.""Gostava de o ter, mas não sei se é possível. "