César Peixoto: «Hoje é um dia não para esquecer, mas para recordar e trabalhar sobre ele»

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, analisou a derrota caseira ante o Famalicão (1-3), a contar para a 27ª jornada da Liga Bwin."Temos de assumir que não fizemos um bom jogo, apesar de termos entrado bem. Fizemos o 1-0 e depois do golo ficamos mais ansiosos. Sabíamos que era um jogo importante, mas a equipa, principalmente com bola, esteve muito ansiosa. Hoje é um dia não para esquecer, mas para recordar e trabalhar sobre ele. Vai ser até ao último jogo, mas hoje temos de dar os parabéns aos Famalicão. A equipa tem tido um comportamento fantástico, mas não podemos ser inimigos de nós próprios, continuando a ter a coragem que temos tido", referiu o técnico dos castores."O Marítimo será um jogo de enorme pressão, mas para as duas equipas".