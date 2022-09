César Peixoto critica arbitragem, lembra jogo do Benfica e atira: «Já chega! Tem sido demais»

Foi de forma bastante crítica que César Peixoto analisou o jogo entre Paços de Ferreira e Boavista , que resultou na derrota dos castores, a quinta em outros tantos jogos esta temporada na Liga Bwin. Não pela atuação dos seus jogadores, mas sim pelo trabalho do árbitro, Cláudio Pereira, que no entender do técnico dos castores terá errado na avaliação de alguns lances neste encontro. Peixoto lembra ainda o sucedido na ronda prévia, no jogo com o Benfica "Não começámos o campeonato da melhor maneira. Mas penso que fizemos um bom jogo, o resultado é injusto. Não entrámos bem, reagimos, criámos oportunidades. Na segunda parte entrámos melhor, com mais bola, e depois há um lance que acaba por ditar o jogo, que é o golo anulado, de uma forma estranha. Depois tentar correr atrás do prejuízo, com jogadores novos que estão a chegar, precisam de tempo. A equipa reagiu, mas depois acaba por haver mais um lance, digo mais um porque houve no Benfica, o penálti muito duvidoso, um penálti para nós no final que não foi assinalado... Neste jogo mais uma vez, na parte final, o jogador do Boavista prende completamente a perna do nosso jogador e acaba por nem haver VAR. O Matchói é expulso com o Estoril, por pisar o jogador sem querer. Noutros jogos há lances mais perigosos e não existem faltas. Não sou muito de falar da arbitragem, mas já chega. Já chega! Tem sido demais o que têm feito ao Paços de Ferreira e aos meus jogadores. Eles trabalham, lutam, tentam dar o melhor, correr atrás do prejuízo, não está fácil, não vamos baixar os braços. Temos muito pela frente, temos uma boa equipa", disse o técnico, à SportTV+.