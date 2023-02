César Peixoto: «Merecíamos ter mais pontos do que os que temos»

O treinador do Paços de Ferreira defendeu esta sexta-feira que a equipa "mais consistente e forte mentalmente" vai conseguir os seus objetivos na Liga Bwin, antecipando dificuldades na visita ao Estoril, na 21.ª jornada, no sábado.

"Acho que merecíamos ter mais pontos do que os que temos, mas a sorte não tem estado do nosso lado. Cada jogo que passa, temos menos tempo e, por isso, estamos mais pressionados. Sinto que é uma questão de confiança e de a bola a entrar. Depois, as coisas transformam-se. Quem for mais forte mentalmente e consistente, vai conseguir os seus objetivos", disse César Peixoto, em conferência de imprensa.

Apesar de ocupar o último lugar, o técnico pacense disse sentir que "a equipa está forte e coesa, verdadeiramente", e prometeu discutir os três pontos no Estádio António Coimbra da Mota, frente a um adversário de quem espera "muitas dificuldades".

"O Estoril teve um início de época que lhe deu maior conforto, mas é uma boa equipa, com bons valores e vai querer voltar às vitórias. Esperamos um jogo muito difícil. Para nós, cada jogo é como uma final, mas vamos lá lutar pelos três pontos", afirmou o técnico.

César Peixoto elogiou a ausência de competição no último fim de semana (o encontro da 20.ª jornada, com o Benfica, foi antecipada), por lhe permitir integrar melhor os mais recentes reforços, melhorar os índices físicos e fortalecer o que estava bem na equipa.

"Aproveitámos estes 15 dias para trabalhar os novos jogadores e aspetos para que não tínhamos tempo com esta sequência de jogos, nomeadamente os lançamentos, para a equipa tornar-se mais forte. Apesar de frustrada, a equipa sabe que está no caminho certo e acredita nisso e o que me deixa muito feliz é que quem entra a partir do banco acrescenta sempre", concluiu.

Maracás, expulso na derrota em Portimão (1-0), por acumulação de cartões amarelos, é a única baixa entre os pacenses.

O Paços de Ferreira ocupa o último lugar, com nove pontos, enquanto o Estoril é 13.º, com 22.

As duas equipas defrontam-se no Estádio António Coimbra da Mota, no sábado, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.