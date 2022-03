César Peixoto: «Moreirense tem mais pressão pontual que nós»

O P. Ferreira joga este domingo (15h30) uma cartada importante para as contas da permanência, uma vez que uma vitória diante do Moreirense coloca a equipa de César Peixoto muito perto do objetivo. Um adversário que atravessa uma fase difícil, mas que, ainda assim, mereceu uma análise calculista do treinador pacense."Se vencermos, matematicamente não fica nada resolvido e no futebol tudo é possível. Por isso, o mais importante será pensar jogo a jogo, sei que é um chavão, mas quando cá chegámos a equipa estava na parte de baixo da tabela e o nosso pensamento foi esse, pensar jogo a jogo, criando confiança e uma ideia de jogo. Estamos numa posição mais confortável que nos abre boas perspetivas de fazer um bom final de época. Mas ainda faltam muitos jogos. Vamos entrar em todos os campos para vencer. Se os 33 pontos chegam, isso não conta, o que conta é o jogo seguinte. Não procura uma barreira pontual.Estão mais pressionados que nós e temos de assumir o favoritismo. O Moreirense tem mais pressão pontual que nós. Em casa, perante os nossos adeptos, queremos vencer. É para isso que vamos trabalhar. Conheço bem a equipa e os jogadores do Moreirense, porque já passei por aquela casa, tem jogadores com caráter e sei a forma como vão abordar este jogo. Vêm cá com coragem e vontade de vencer, mas vão encontrar uma equipa confiante, bem organizada, que quer dominar e ganhar. O Moreirense tem qualidade para estar mais acima, não tem corrido tão bem, mas tem qualidade para mais.Trabalhamos todos da mesma forma. Para os que jogam e os que não jogam, o exercício é o mesmo para todos. Quando entram sentem-se confortáveis porque trabalham todos da mesma maneira. Eles agarram as oportunidades, não dou nada a ninguém. Os que entram têm aproveitado e os que estão a jogar vão acrescentando qualidade. É nessa perspetiva que valorizamos. O Nuno Lima merece a oportunidade que lhe dou e as garantias são dadas durante a semana.Claro que são compatíveis os dois. Com certeza que jogarão juntos até ao final da época. É uma questão de equilíbrio, até porque os melhores jogadores cabem todos. O Matchoi tem correspondido e contamos com ele. Vão jogar de certeza juntos até ao final da época. Com o Gaitan, temos tido o cuidado de gerir, ele tem uma qualidade superlativa que nos pode ajudar.