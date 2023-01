César Peixoto: «Não é jogar bem ou mal, é ganhar»

César Peixoto está de regresso ao banco de suplentes para liderar o Paços de Ferreira, com a árdua missão de segurar a equipa na 1.ª Liga. Um objetivo que começa a ser desenhado este domingo, na receção ao Chaves, num adversário que o treinador considera difícil, mas ainda assim se mostra otimista de reentrar com o pé direito no clube pacense."O Chaves tem feito um grande campeonato, já lá trabalhei, é um clube do qual simpatizo, tem bons jogadores, um bom meio campo, como o João Teixeira, o João Correia, que é muito ofensivo. É uma equipa que está confiante, estável no campeonato e vai tentar jogar no nosso erro. A minha equipa poderá estar intranquila em alguns momentos, o que é natural. Será um jogo difícil, como em todos os jogos da 1.ª Liga. Mas mais importante que vermos um jogo espetacular em termos estéticos é ganharmos. Vamos tentar ser competitivos contra uma equipa confiante e consistente.""Os jogadores já vão a meio da época. A minha metodologia de treino é diferente, nesta primeira semana com eles senti-os bem e acredito que vão dar uma boa resposta. Têm acumulado jogos e minutos. No início da época nunca tivemos o plantel equilibrado em termos físicos, mas o mais importante é o aspeto mental. E todos os jogos serão uma guerra...""Nunca vou abdicar a minha ideia, mas temos de perceber o momento. É natural que se tenham perdido algumas dinâmicas, mas será importante metermos mais gente no último terço, sermos mais objetivos e tentar finalizar fora da área. Temos de passar confiança porque estes jogadores precisam dela para mostrarem o que valem. Vamos dar uma boa resposta, não tenho dúvidas. Não é jogar bem ou mal, é ganhar.""A receção foi ótima. Tenho os jogadores a acreditar em mim, mas há coisas novas que têm de ser incluídas. individualmente, conheço bem os jogadores e a sua personalidade. No coletivo, foi pedida outra coisa nestes dois meses e agora vou pedir processos diferentes. Sinto-os recetivos e com vontade de darem a volta, assimilando o que pretendemos para a equipa. Vamos ter que evoluir coletivamente.""É natural que hajam ainda mais ajustes. Conseguimos ter mais opções. O Maracás, Marafona e o Guedes têm conhecimento do nosso campeonato. Estão adaptados ao nosso campeonato que parece ser de um nível fraco, mas não é. São jogadores que conhecem o clube, com experiência de 1.ª Liga e vêm dar coisas importantes que faltava nesta equipa."Queremos mais um médio, mas não sei se será esse. Temos procurado no mercado jogadores já adaptados à nossa realidade. O Traoré tem feito um excelente campeonato e tem mais equipas interessadas nele. É um bom jogador e o Paços anda à procura de bons jogadores."