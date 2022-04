César Peixoto: «Não sou hipócrita para não perceber que estamos a fazer um bom trabalho»

O P. Ferreira defronta esta sexta-feira (20h30) o V. Guimarães com a particularidade de poder alcançar o adversário na tabela classificativa. Um objetivo que César Peixoto espera conseguir no final do jogo, apesar de reconhecer dificuldades."Estão 3 pontos em cima da mesa. Trabalhamos sempre dessa forma, pela qualidade e talento dos jogadores conseguimos criar expetativas diferentes. Estamos numa posição mais confortável na tabela, mas não nos deixa demasiadamente ambiciosos, sabemos das dificuldades que tivemos para chegar até aqui. Vamos defrontar uma excelente equipa que apostou no início da época em chegar ao 6.º lugar. O Pepa conseguiu um feito idêntico na época passada neste clube. O Vitória apostou muito para lá chegar e nós temos feito um trabalho árduo para estarmos mais confortáveis. Mas, como disse, são apenas 3 pontos em disputa e tentamos sempre abordar de uma forma proativa, independentemente do campo e do adversário. Preparámos o jogo sabendo que vai ser muito difícil e com muita gente no estádio, mas vamos tentar ganhar".No plantel que tinha ao meu dispor, percebíamos que havia matéria-prima para um bom trabalho. Fizemos os nossos jogadores acreditarem, que era possível fazer uma boa época, sendo que ainda não terminou. Se perdermos os cinco jogos que faltam, isto ficará esquecido. Numa semana somos os maiores, na outra já não prestamos. Mas não sou hipócrita para não perceber que estamos a fazer um bom trabalho. Os adeptos também têm estado muito com a equipa, existe uma simbiose que nos ajuda nos jogos em casa e fora.É uma boa equipa, planeou bem a época, tem bons jogadores, boas dinâmicas pelos corredores laterais, tenta construir a três, numa espécie de carrossel nas zonas laterais. Sabemos das dificuldades que vamos ter, mas sabemos como os podemos ferir. Temos de ser proativos e não estar à espera do que o jogo vai dar.Não é fácil, temos de estar atentos aos pormenores. É mais fácil quando as coisas correm bem. Temos de estar organizados, fazer que os jogadores reconheçam competência e liderança. Temos de estar sempre muito focados. O treinador tem de dormir com um olho aberto e o outro fechado. Não é fácil, é muito trabalhoso, mas é apaixonante ver a equipa crescer e os jogadores colocarem em prática o que trabalhamos. É fantástico.