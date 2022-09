César Peixoto: «Não vi muitos lenços brancos, mas é normal que os adeptos estejam descontentes»

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, lamentou que os castores tenham consentido uma nova derrota (2-3), desta feita em casa, diante do Casa Pia, apontando a um "relaxamente e desnorte da equipa"."Foi uma primeira parte bem conseguida, a equipa marcou e desbloqueou mentalmente, criou mais situações, sempre compacta e humilde, a circular a bola por dentro e fora. Na segunda parte teríamos de manter o foco, mas não entrámos tão bem e, em dois minutos, houve um relaxamento e desnorte da equipa, reveladora de falta de confiança e experiência, perdemos bolas que deram duas transições e golos. Não se pode permitir isto em alto nível. Ainda colocámos dois avançados, mas chegámos aos 3-2 já muito tarde", vincou, garantindo que continua a acreditar no trabalho que está a desenvolver."Não vi muitos lenços brancos, mas é normal que os adeptos estejam descontentes, pois todos estamos descontentes. Há dois meses, quando peguei na equipa não era o melhor treinador, mas agora também não sou o pior. Acredito no meu trabalho e não penso ser um problema", reiterou.