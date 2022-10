César Peixoto: «Nunca senti o grupo desconfiado das minhas ideias»

O Paços de Ferreira recebe este domingo (18 horas) o Arouca necessitado de pontos para fugir aos últimos lugares, mas moralizado pelo empate nos Açores na jornada anterior (1-1). Por isso, César Peixoto acredita que a resposta dos jogadores será positiva e eficaz..."Estamos preparados para fazer um bom jogo e vencer, perante um Arouca moralizado. Este ano o adversário tenta jogar a partir de trás, porque tem bons jogadores e está bem orientada. Tem um treinador com as ideias bem assimiladas. É uma equipa matreira e com jogadores experientes em termos de 1.ª liga. Não será fácil. O Arouca vem de um bom momento, mas queremos muito a primeira vitória.Temos menos gente lesionada e ficamos com mais opções. Foram duas semanas importantes para trabalhar com os jogadores que tinham chegado mais tarde, potenciá-los a nível físico. O plantel ficou mais forte e mais competitivo nos treinos. Isso aumenta a intensidade no treino.Há sempre dois pontos de vista. O ponto conquistado nos Açores foi importante. Se tivéssemos mais pontos, este seria um bom resultado, certamente, mas podíamos ter trazido os 3 pontos. Também é verdade que o resultado ajudou a desbloquear um pouco. Conseguimos ter a equipa mais compacta e trabalhou muito coletivamente. Sentíamos a equipa forçada pelos resultados, mas os jogadores reagiram muito bem porque acreditam sempre no processo. Nunca senti desconfiança dos jogadores e sabem que alguns resultados foram injustos. Estas duas semanas foram boas para pegar em alguns jogadores e potenciá-los para serem opções válidas.Não é nada de novo, vindo do Matchoi. Passo mais tempo com eles do que com a minha família. Vivo muito o meu trabalho, conheço bem o grupo e os jogadores. Sei o que lhes vai na alma. Nunca senti o grupo desconfiado das minhas ideias. Por vezes até pode parecer estranho um ambiente tao saudável numa equipa que não está a conseguir ganhar.