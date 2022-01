César Peixoto: «O Benfica não se pode queixar das ausências...»

O treinador do Paços de Ferreira pretende somar pontos no Estádio da Luz, num jogo com muitas ausências dos dois lados. João Pedro e Miguel Mota são as últimas baixas dos castores, por Covid-19, deixando César Peixoto com poucas opções de escolha. Por isso, considera que o Benfica não tem razões para se queixar."Tem um novo treinador e torna tudo mais difícil. Fizemos o trabalho de casa, tentando perceber o que o Veríssimo fazia na equipa B do Benfica. Mas por mais que o treinador tenha uma ideia, o plantel é diferente e há coisas que vão mudar. O Benfica não se pode queixar das ausências porque tem um plantel vastíssimo de muita qualidade individual. Não vai ficar mais fraco por causa da Covid. Todos os jogadores do plantel do Benfica estão ali para serem mais-valias. Para lá estarem têm de ter qualidade. Não acredito que vai estar mais fragilizado, espero um Benfica forte, mesmo sabendo que foi uma semana diferente.Para além dos que já tínhamos, perdemos o João Pedro e o Miguel Mota por estarem infetados com Covid. Este é o dia-a-dia de um treinador, mas confio em todos. Vão jogar outros e estão confiantes e identificados com o que pretendemos. É um jogo importante, se calhar o mais difícil, mas sei que os que entrarem vão dar uma boa resposta.Foi uma semana diferente. Mais difícil para mim, mas estive sempre por dentro do processo. fizemos os resumos dos treinos e foi tudo preparado por nós. Confio muito na minha equipa técnica e sinto os jogadores cada vez mais familiarizados. Nunca é igual a não estar presente. Felizmente ainda consegui vir a tempo de estar hoje e treinar a equipa e isso torna tudo diferente. Por mais que os adjuntos saibam o que quero, o líder estando presente é sempre diferente. Por vezes a comunicação não passa tão rápido, não é a mesma voz. A mesma ideia passada por duas pessoas não é a mesma coisa, mas vamos estar bem para o jogo com o Benfica.Acredito no trabalho que estamos a desenvolver. A minha ideia é preparar o jogo, não ligo à história, que é passado, mas ao momento. É um campo difícil, é verdade que o Benfica não está na sua melhor fase, mas temos de estar preparados para defrontar um adversário com esta dimensão. O Benfica é o favorito e não o Paços, mas temos qualidade para lá ir disputar os 3 pontos. O facto de o Benfica não estar na melhor fase, até pode funcionar ao contrário para tentarem dar a volta a esta situação.O que sei é que vai haver momentos em que o Benfica nos vai empurrar para trás, mas não vamos montar a equipa lá atrás, isso é seguro. Não vamos mudar as nossas ideias de jogo.