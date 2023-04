César Peixoto: «O ponto sabe a pouco, fizemos um grande jogo»

O P. Ferreira continua numa luta acesa pela permanência na Liga Bwin e, depois do empate (0-0) frente ao V. Guimarães, o treinador César Peixoto fez questão de dizer que queria mais da partida."O ponto sabe a pouco. Fizemos um grande jogo. O Vitória entrou melhor mas depois agarramos o jogo, fomos a melhor equipa, e criamos quatro situações para marcar na primeira parte. Anularam-nos um golo num lance estranho. Há um jogo até à expulsão e outro depois da expulsão. Houve mais um golo anulado em que me pareceu uma carga de ombro normal, que não foi falta. O Vitória tem qualidade, uma boa equipa, o Moreno está de parabéns pelo trabalho realizado. Conseguiu criar situações depois de ficar com mais um homem em campo. Ainda tivemos mais um lance do Nigel com a bola na barra. Queríamos muito vencer e nunca desistimos disso mesmo na última fase. Fomos claramente a melhor equipa e de onze ara onze podíamos ter vencido o jogo. Infelizmente não vencemos mas levo uma equipa com alma, carácter, uma família que nunca desistiu num estádio difícil, contra uma boa equipa", frisou o técnico dos castores, sublinhando: "Faltou a finalização e se calhar um dos golos não ser anulado. O Vitória tem feito um excelente campeonato, não está em causa a qualidade do trabalho do Moreno, mas enquanto estivemos onze contra onze fomos superiores. O Vitória raramente criou perigo até ficar com mais um jogador", esclareceu. expulsão de Marafona marcou a partida e, naturalmente, César Peixoto abordou o assunto. "Ele [Marafona] disse-me que falou com o árbitro depois do amarelo para lhe dizer que devia ter mostrado o amarelo antes ao Celton. Depois do amarelo disse mais alguma coisa e um palavrão, mas que esse palavrão não era para ele. Às vezes é preciso entender o ambiente e as emoções. Estava a a ser um jogo bonito. Acredito que às vezes é preciso entender a parte emocional dos jogadores", concluiu o treinador.O defesa-central do P. Ferreira foi o porta-voz da equipa e considera que o ponto conquistado no D. Afonso Henriques é bastante valioso. "Temos de valorizar este ponto, sobretudo porque ficamos com menos um. Notou-se o espírito, a união, todos uniram-se para não perdermos o jogo e conquistarmos um ponto que vai ser importante na nossa caminhada. As coisas acontecem naturalmente fruto de um grande trabalho, que envolve toda a gente no clube. Abraçamos a ideia de todos com o intuito de alcançar os nosso objectivos", afirmou o defesa, lamentando a atitude de Marafona que deixou os castores em inferioridade numérica: "Os árbitros são passíveis de errar, mas há coisas que ultrapassam limites. Em situações como estas não nos podemos perder emocionalmente, temos de ser fortes, continuar com a cabeça no lugar."