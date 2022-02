César Peixoto: «O que desbloqueou o jogo foi o primeiro golo do Ricardo Horta»

César Peixoto garantiu este sábado que o primeiro golo, de livre direto, de Ricardo Horta, acabou por encaminhar o Sp. Braga para o triunfo diante do P. Ferreira (2-1)."Vimos de quatro empates mas em todos tentámos vencer. Não jogámos para o empate hoje, queríamos vencer, ser agressivos, tentar ter bola. O Ricardo Horta fez um grande golo que ajuda o Sp. Braga, tínhamos o jogo controlado, frente a um adversário que tinha mais bola. Na primeira parte tivemos bola, com qualidade e não viemos defender. Não nos expusemos, tentámos jogar pelo jogo, fomos organizados e o que desbloqueou o jogo foi o primeiro golo do Ricardo Horta. Fomos infelizes na parte final do encontro. O Sp. Braga foi mais feliz, mas o caminho é este", reiterou em conferência de imprensa o treinador dos castores."Fez um grande jogo, pediu para sair e estava a dar-nos bola. Começou a queixar-se, estava limitado e correspondeu ao que lhe pedimos. Agarrou a oportunidade e foi bom para me dificultar o trabalho. Se estivesse bem não saía no jogo, até porque a partir daí tivemos mais dificuldades em ligar o jogo. Acreditamos muito nele."