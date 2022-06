César Peixoto: «O regresso ao treino na relva é sempre um momento incrível»

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, assinalou o regresso aos treinos dos castores nas redes sociais depois da realização dos habituais testes físicos e exames médicos."O regresso ao treino na relva é sempre um momento incrível. O momento de reunir as tropas, de partirmos para uma longa caminhada em equipa, a que no futebol chamamos época. Um momento que mistura compromisso e sorrisos, muito suor e muita alegria porque, no fundo, somos felizes quando a relva e a bola se juntam", frisou o técnico português que vai para a segunda época aos serviço dos pacenses.Peixoto entrou na Mata Real em dezembro de 2021 e conduziu a equipa ao 11º lugar da Liga Bwin na temporada transata.