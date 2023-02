César Peixoto: «Oportunidade para encurtar para os adversários diretos»

O Paços de Ferreira defronta esta segunda-feira (19 horas) o Portimonense com a mesma vontade de repetir a vitória de há uma semana frente ao Gil Vicente. César Peixoto está confiante na resposta dos seus jogadores, mas está convicto de que a equipa vai encurtar distâncias para os lugares de permanência."O Portimonense não está na melhor fase, começou muito bem o campeonato, mas todas as equipas passam por fases menos boas. Tem um treinador experiente e por isso teremos de estar focados, num jogo de exigência máxima e em que todos os jogos serão finais para nós.""As vitórias trazem confiança e os pontos que precisamos, mas nada está feito. Ainda temos um longo caminho a percorrer. A equipa está melhor, mais compacta, mais competitiva. Vencemos o Gil Vicente com justiça, são 3 pontos importantes, mas nada mais que isso, o caminho ainda é longo.""Se há equipa que está sob pressão, somos nós. O Portimonense ainda está confortável, não está numa fase boa, enquanto nós estamos numa fase ascendente, mas não vai ser fácil. É importante perceber que o Portimonense tem qualidade para dar a volta a esta situação e a qualquer momento vai vencer. Já o provou no início. Estamos mais pressionados que o Portimonense, mas temos de saber lidar com a pressão. Cada jogo é um afinal. O importante é somar.""Temos mais opções e estão todos disponíveis. Coletivamente e individualmente a equipa cresceu muito. Somos uma equipa mais focada, mais esperançada no objetivo. Ainda há muitos jogos pela frente. Se não formos consistentes, voltamos a perder caminho. Temos de ir para o jogo sabendo que ainda não ganhamos nada. Temos uma oportunidade para encurtar para os adversários diretos.""Os jogadores novos vêm aprofundar qualidade ao plantel. Precisam do tempo deles para aprenderem as minhas ideias para retirar o melhor rendimento deles. Quem chegou vai ter de trabalhar. Temos uma profundidade diferente do plantel. A concorrência interna é maior."