César Peixoto: «Paragem foi importante para esvaziar a pressão»

O técnico César Peixoto destacou os benefícios que o Paços de Ferreira retirou da paragem do campeonato e não esconde o horizonte de esperança que a equipa já conseguiu projectar com o desempenho averbados nos últimos jogos, mas continua a vincar que será uma ponta final de tudo ou nada em cada jornada, bem como assumiu o grau de dificuldade elevada que a visita a Guimarães representa."Este jogo com o Vitória será complicado. Estamos à espera de muitas dificuldades. Desde logo porque é um estádio tradicionalmente difícil para qualquer equipa, também pelo ambiente que os adeptos vitorianos costumam proporcionar no apoio ao nosso adversário. Depois porque o Moreno está de parabéns porque tem realizado um excelente trabalho. O Vitória vem de duas derrotas, mas tem demonstrado consistência, processos bem assimilados e tem uma oportunidade de reforçar o 5º lugar. É uma equipa com muita juventude, mas também com muita paixão e com vontade de vingar no futebol", considerou César Peixoto, para logo de seguida dar expressão ao suspiro de alívio que a interrupção proporcionou no seio do seu grupo: "Foi bom. Houve tempo para respirar, desanuviar um pouco a pressão. Psicologicamente foi importante esvaziar toda esta pressão porque temos feito uma recuperação fantástica e conseguimos encurtar distâncias para o nosso objetivo. O espírito está óptimo, mas também sabemos que ainda não conseguimos nada".Análise pragmática que o treinador acredita ser a realidade do Paços de Ferreira até ao fecho do campeonato."Estamos a seis pontos da permanência, mas compete-nos fazer o nosso trabalho porque esta luta vai ser até ao último jogo, independentemente do desempenho dos adversários que estarão envolvidos na corrida e das dificuldades do calendário. Eu até nem olho muito para o calendário porque nunca sabemos onde podemos ir buscar pontos, de modo que o fundamental é continuar a trabalhar, a acreditar e a usufruir de toda esta envolvência com os nossos adeptos. Há uma simbiose muito importante porque acho que os adeptos reconhecem o empenho dos jogadores. Isso dá-nos força e responsabilidade para continuarmos a acreditar, até porque só unidos é que vamos conseguir", concluiu César Peixoto, confirmando que os avançados Adrián Butzke e Alexandre Guedes ainda não estão a 100 por cento, mas estão preparados para ir a jogo: "Para este jogo só o Luiz Carlos é que está fora das opções e tenho a certeza que quem jogar vai dar uma resposta à altura das exigências".