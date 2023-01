César Peixoto: «Podemos roubar pontos ao Sp. Braga»

O Paços de Ferreira defronta este sábado (15h30) o Sp. Braga moralizado pela vitória alcançada em Vila do Conde, a primeira da temporada. César Peixoto está satisfeito e espera que a equipa dê continuidade às boas exibições frente aos minhotos, um adversário do qual antevê dificuldades."Gosto de competir contra os melhores e na fase em que estamos, todos os jogos são importantes. Depois de 4 pontos acumulados netses dois últimos jogos, se defrontássemos equipas do nosso nível, a probabilidade de pontuarmos seria maior. Mas a verdade é que o Rio Ave também não perde muitas vezes em casa e fomos lá ganhar. Por isso, acreditamos que podemos roubar pontos ao Braga. Vais ser um jogo como uma final.""Temos o Sp. Braga, depois o Benfica, que não seria o ideal, e finalmente o Gil Vicente. Este jogo será muito importante. O calendário ditou assim, não era o que o preferíamos, até pelo momento em que estamos, temos de encontrar soluções e pensar jogo a jogo. Vamos tentar retirar pontos aos grandes, embora saibamos que será difícil, até porque vamos ter menos tempo de trabalho. Preferira não jogar com o Benfica a meio da semana e trabalhar a semana toda para preparar o Gil Vicente.""Equipa mais animada, porque conseguiu uma vitória que tentava há demasiado tempo. Houve jogos em que estivemos perto e neste jogo a equipa cumpriu o plano. Surgiu esta semana mais motivada. Acreditam ainda mais no processo e no trabalho que estamos a fazer. Não foram apenas 3 pontos. Foram 4 pontos em dois jogos e é importante, mas há ainda muito trabalho. A equipa tem os pés bem assentes na terra. É uma vitória que ajuda a ficar mais perto, mas temos de dar sequência ao trabalho. Cada jogo terá de ser uma guerra para alcançar um objetivo.""Cada jogo tem de ser uma final para nós, mas não podemos olhar como uma resolução definitiva para o nosso problema, porque ainda faltam muitos jogos. Temos de reconhecer que o Sp. Braga é superior, o Benfica também, mas os resultados são incertos e vamos lutar para alcançar pontos. Vai ser até à última, porque há outras equipas que também lutam pelos mesmos objetivos.""Temos que encontrar o equilíbrio para os três jogos que se vão realizar numa semana. Não sabemos onde podemos ir buscar pontos. Podemos conquistar 1 ponto ao Braga ou até vencer e o Benfica pode ter um mau dia e deixar aqui pontos. Depois temos os jogadores mais velhos para gerir, terá de ser uma gestão cuidada. Com o Gil Vicente ganhamos mais um dia para preparar o jogo, uma vez que conseguimos adiar para terça-feira.