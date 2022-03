César Peixoto promete Paços de Ferreira focado e com ambição em Arouca

O treinador do Paços de Ferreira prometeu esta sexta-feira "foco total" no Arouca, um adversário direto "com qualidade", consciente de que mais duas vitórias podem resolver as contas da permanência na Liga Bwin.

"As outras equipas que estão na luta [pela permanência] vão jogar com os grandes e a probabilidade de perderem pontos é grande, mas é no Arouca, um adversário direto, que temos de nos focar. É uma boa equipa, com uma boa ideia de jogo e um treinador de qualidade, com jogadores que podiam estar num outro patamar, como o Quaresma, o David Simão ou o Basso", disse César Peixoto.

O técnico, que falava na antevisão ao jogo da 26.ª jornada, em Arouca, falou num Paços personalizado, apostado num jogo de posse e ofensivo e nada afetado pela derrota caseira por 4-2 diante do líder do campeonato, FC Porto, na última jornada, mas consciente de que "o campeonato será difícil até à última jornada".

"Todos os jogos têm sido importantes para subirmos [na classificação] e este não será diferente. Queremos dar um salto maior e vamos tentar isso nestes dois jogos. Duas vitórias podem deixar as contas resolvidas, mas, se não for nos dois próximos jogos, será mais à frente. Estamos confiantes, a equipa acredita no que está a fazer e ainda se vai ver mais qualidade", analisou.

César Peixoto admitiu que a pressão existe, mas será maior do lado do Arouca, na classificação abaixo do Paços, a quem não faltará motivação.

"O Arouca poderia estar mais acima na tabela e é forte na transição ofensiva, tendo, nomeadamente, o Bukia, um desequilibrador no lado direito. Iremos encontrar uma equipa extremamente motivada para conseguir os três pontos, mas vamos tentar impor o nosso jogo. Estamos numa posição mais confortável, mas não seguros, sendo certo de que vamos a Arouca para ganhar", concluiu.

O central brasileiro Maracás é a mais recente baixa entre as opções para Arouca, devido a uma lesão num dedo da mão, juntando-se na lista de indisponíveis a Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi.

Na tabela, o Paços ocupa o 11.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Arouca é 15.º, com 22.

As duas equipas defrontam-se no estádio Municipal de Arouca, no sábado, às 18h00, num jogo que terá arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.