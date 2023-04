César Peixoto responde a Conceição: «Que se preocupe com a sua equipa e que deixe a minha comigo»

César Peixoto mostrou-se bastante desagradado pelas declarações de Sérgio Conceição após o encontro da Capital do Móvel e, à SportTV, deixou um recado ao treinador portista."Até à expulsão fizemos um bom jogo. As primeiras oportunidades são nossas. A equipa estava bem organizada defensivamente. Mas o FC Porto com bola, uma equipa grande, motivada e confiante... Até à expulsão a minha equipa esteve muito bem, a sair bem, com perigo. Podíamos até ter feito golo com o Jordan. O Pepe tira a bola de lado... Estávamos muito bem organizados no projeto que tínhamos para este jogo. E daí o FC Porto ter dificuldades. Mas devo dizer que agrada-me pouco ver treinadores adversários falar da minha equipa como ele [Sérgio Conceição] falou da minha equipa. É agressiva sempre, não é só contra o FC Porto. Tentamos sempre vencer, compete e é competitiva sempre. O Sérgio que se preocupe com a sua equipa e que deixe a minha equipa comigo", disse o técnico dos castores, em declarações após a derrota da sua equipa por 2-0 "Chegámos à segunda parte com menos um e isso cria dificuldade em tudo. Estávamos a fazer um bom jogo e mesmo com menos um, a primeira oportunidade é nossa. Acabámos por sofrer num penálti que cai do céu, num lance inconsciente. A partir daí o FC Porto foi mais confiante, a ganhar, com menos um, tornou-se difícil de ligar. Tentámos puxar a equipa para a frente, mas foi sempre difícil. O FC Porto criou oportunidades depois. Mas nós até então estávamos bem organizados. Há um jogo com 11 para 11 e outro de 11 para 10", apontou.De resto, Peixoto aponta também aos cartões amarelos exibidos a Jordan, em especial o segundo, que motivou a sua expulsão. "Ele não toca no jogador do FC Porto. É forçado! É muito fácil condicionar a minha equipa. Não somos uma equipa maldosa, somos competitivos, queremos competir... Se formos contabilizar, é muito fácil dar amarelo. Há que ter mais respeito pelo clube e pelos jogadores"."Tínhamos um plano de jogo e tivemos de corrigir, para ter mais coragem para criar perigo. Se tivéssemos entrado na segunda parte de 11 para 11, era diferente. O primeiro amarelo ainda aceito. O segundo não toca no jogador. Isso é para vocês analisar, mas se repararem não toca...", apontou."Há que trabalhar. O Marítimo perdeu e esta luta é até ao fim, não baixamos a toalha. Não encurtámos [a diferença], mas recuperar os jogadores é que era um balão de oxigénio. Hoje tínhamos cinco de fora. Quando estamos condicionados, a equipa tem menos opções e não se torna tão forte", finalizou.