César Peixoto: «Sabemos onde podemos ferir o Santa Clara»

César Peixoto vai fazer a estreia em casa como treinador do P. Ferreira diante do Santa Clara, um adversário que mereceu elogios.

"O Santa Clara tem muita qualidade individual. A época não tem corrido muito bem, estão com um treinador interino e venceram o último jogo. Esperamos muitas dificuldades, é uma equipa com muita qualidade, de processos simples, um ataque em profundidade com o Rui Costa e o Jean Patric, o Morita a pegar no jogo, Lincoln a ser um vagabundo nas várias posições... Vai ser muito difícil, mas também temos as nossas qualidades, estudámos bem e sabemos onde podemos ferir o Santa Clara. Será importante a vitória para voltarmos a dar alegrias na Mata Real, um campo tradicionalmente difícil e queremos que continue a ser", começou por dizer o técnico dos pacenses.

Satisfeito com o arranque no P. Ferreira?

"Foi importante quebrar o jejum de vitórias de algum tempo para nos dar confiança. O tempo de trabalho, apesar de não ser muito, dá para começar a incutir as ideias que pretendemos para a equipa. Os jogadores estão recetivos, com vontade e confiança para criar uma ideia ganhadora."

Como viu o balneário depois da vitória em Tondela?

"O balneário, com uma vitória, está mais feliz, mais descontraído. A vitória esvaziou um pouco a tensão e temos de potenciar o clima positivo e melhorar os jogadores individualmente para também melhorar o coletivo. Esse é o nosso trabalho, animado, coeso, com bom ambiente, muito confiante para o presente e para o futuro."

Acredita no potencial deste plantel?

"Quando recebi a proposta, fiz um estudo ao pormenor deste plantel, há qualidade para melhorar e temos confiança no nosso trabalho."

E espera reforços em janeiro?

"Temos tanta coisa para trabalhar... Não houve conversas nesse sentido, estamos muito focados nestes dois jogos para acabar bem o ano. Depois logo veremos o que poderemos precisar ou não. Acredito na equipa que tenho, depois vamos ver mais para a frente", terminou.