César Peixoto: «Saída do Eustáquio vai abrir a porta a outros que têm trabalhado bem»

O P. Ferreira defronta esta segunda-feira o Estoril (19 horas), depois de uma semana de difícil gestão por causa de casos Covid em vários jogadores do plantel que condicionaram os trabalhos. Contrariedades que o treinador admitiu terem obrigado a preparar o jogo de maneira diferente."Foi difícil, mas conseguimos trabalhar da maneira a passarmos o que pretendemos, tivemos algumas reuniões via zoom. Resta perceber como os jogadores vão responder fisicamente", referiu César Peixoto, não vendo, por isso, qualquer vantagem face à sobrecarga de jogos do Estoril. "Este é um problema que tem acontecido a muitas equipas. Não será por aí que o Paços de Ferreira terá qualquer vantagem. Vamos defrontar um adversário com muita qualidade individual, que apresentou um futebol muito agradável na primeira volta. Não tem acontecido nos últimos jogos em termos de resultados, mas a qualidade está lá. Também temos as nossas armas para contrariar o poderio do Estoril e lutar pelos 3 pontos", acrescentou.Este será o primeiro jogo sem Stephen Eustáquio, que se transferiu para o FC Porto. "Saiu, mas a nossa ideia de jogo é a mesma. Vamos tentar perceber que soluções existem no plantel e potenciar o que temos, tentando encontrar equilíbrio entre o que queremos para a equipa e as características de cada um deles. Era um jogador importante, mas a saída do Eustáquio vai abrir a porta a outros que têm trabalhado bem", sustentou.César Peixoto espera ainda receber um central até ao fecho do mercado e, por enquanto, recebeu três reforços para o ataque. "O Noa Cervantes é um jovem que vai transitar entre os sub-19 e a equipa principal. Os outros dois [N’Dri Koffi e Adrián Butzke] vêm para trabalhar connosco. Esperamos que nos venham ajudar com as suas características, que são diferentes do Denilson e do João Pedro. O mercado nem sempre é como esperamos e com as nossas limitações orçamentais fomos à procura de soluções que pudessem acrescentar qualidade. Gostaríamos de ter 'Messis' ou 'Ronaldos', mas isso não existe. Tínhamos algumas lacunas para colmatar e vamos ver o que nos vão dar. Vão ter de provar que têm qualidade para entrarem na equipa", concluiu.