César Peixoto: «Se der para chatear o sexto lugar...»

César Peixoto não tem dúvidas de que o Paços de Ferreira foi um justo vencedor do duelo frente ao Moreirense (). "Vencemos merecidamente, num jogo difícil e muito físico, e serão todos assim até ao final, com os jogadores exaustos no fim do jogo. Queríamos muito entrar fortes no jogo, mas não aconteceu como pretendíamos, apesar de termos dominado a primeira parte. O Moreirense, muito agressivo nos duelos, sempre muito físicos, dificultou a nossa circulação de bola", disse o técnico dos pacenses, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Fazer golos e não valer é um tónico de energia para a equipa que sofre e retira confiança à que marca, mas, tirando isso, tivemos momentos muito bons.""Ainda não está nada garantido, mas não temos medo nenhum e, se der para chatear o sexto lugar, vamos chatear, sendo que o principal objetivo é querer fazer sempre melhor", terminou.