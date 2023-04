César Peixoto: «Se pudesse tirava ao FC Porto Diogo Costa, Pepe, Otávio e Taremi»

O Paços de Ferreira recebe este sábado (20h30) o FC Porto com a missão de conquistar pontos para continuar na luta pela permanência. César Peixoto tem noção das dificuldades que este jogo vai acarretar na equipa, mas acredita ser possível festejar no final da partida, apesar das limitações nas escolhas devido a lesões e castigos."Estamos com algumas limitações. Não posso contar com seis jogadores que podiam entrar de início. São muitas ausências, o que limita bastante. O plantel é bom, não vamos estar tão fortes. O FC Porto merece todo o respeito, encurtou a distância pata o Benfica e vem motivado. É uma equipa com muita garra, típica do Sérgio Conceição, mas temos que acreditar na nossa capacidade. Vamos ser competitivos", garantiu."Retirava um por posição. Se pudesse tirava Diogo Costa, Pepe, Otávio e Taremi. São dos melhores jogadores do FC Porto e assim ficava mais fácil.""Não tem que ser uma mudança tática, mas uma mudança de atitude. Na primeira fase de construção chegámos com qualidade, mas faltava agressividade e objetividade para o golo. É importante acreditar e ter a alma que demonstrámos nos jogos antes do Famalicão e Marítimo. Temos de encontrar as dinâmicas necessárias e acreditamos que vamos ser uma equipa agressiva como fomos, por exemplo, contra o Benfica e o Sp. Braga.""Olhamos para todos os jogos de maneira diferente. É nesse sentido que trabalhamos. Sabemos que o FC Porto faz uma pressão muito forte, é uma equipa agressiva no último terço e na finalização. Devemos ter coragem para conseguir jogar e temos de saber onde podemos aproveitar. Temos de ser mais agressivos, meter gente na zona de finalização. Trabalhámos muito nessa situação. Precisamos de um grande dia e de um FC Porto menos feliz.""O presidente defendeu o grupo e o clube muito bem. Fomos algumas vezes prejudicados, mas com o Famalicão e o Marítimo não perdemos por causa do árbitro. Queremos valorizar o espetáculo e que os árbitros não nos prejudiquem nem beneficiem. Queremos um jogo limpo e que os árbitros dêem o seu melhor."