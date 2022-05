César Peixoto: «Sentimos a equipa moralizada»

O P. Ferreira pretende terminar o campeonato no 7.º lugar e para isso terá de ultrapassar o Santa Clara, no jogo agendado para amanhã (20h30), nos Açores. Um objetivo pretendido por César Peixoto, o qual acredita ser possível, mesmo depois do empate consentido na última jornada, na receção ao Tondela."Foi uma semana normal de trabalho. Tristes porque vimos de um empate no qual merecíamos a vitória, não a conseguimos, ficámos tristes, mas virámos a página e preparámos o jogo com o Santa Clara focados em querer lutar pelos 3 pontos. Vamos aos Açores com algumas baixas e que nos dificultou na preparação dos treinos, mas sentimos a equipa moralizada e tranquila pelo bom trabalho que vem fazendo.""Há essa possibilidade, sabendo que vamos defrontar uma equipa forte, com os objetivos já definidos, mas quanto mais acima da tabela, melhor para o clube, para a equipa e para os jogadores. Vamos com o intuito de vencer e temos qualidade para isso. Estamos preparados para lutar pela vitória em qualquer estádio. Vamos defrontar uma equipa moralizada, muito confiante e que vem de um bom jogo em Guimarães"."Olho jogo a jogo. Tentamos criar uma cultura de vitória e os jogadores já a têm, porque reagem muito bem aos jogos difíceis. Por isso, não abala em nada a nossa confiança. Queremos vencer sempre, mas sabemos que do outro lado existe um adversário que tem mérito. Contra o Tondela não fomos eficazes e isso foi caro para nós. Já não me lembrava que não ganhamos há três jogos, porque lutamos sempre pelos pontos. A vitória será ainda mais cara nestas duas jornadas que faltam"."Os castigos e lesões ao longo da época permitiu que jogasse quase toda a gente. Onde sinto que a equipa precisa de alterações, dou a oportunidade. É verdade que estamos mais limitados nas opções e teremos de mexer, mas será uma oportunidade para quem entrar, porque estão preparados para isso. Todos têm trabalho bem ao longo da época e merecem as oportunidades"."Ambos têm jogado, mais o Nuno Lima, que até tem sido titular. O Luís Bastos nem tanto, porque o Antunes está a fazer uma grande época, mas sempre que é chamado, cumpre. Confio nele. São dois jovens da formação e apostamos neles desde que chegamos. Os jovens têm de provar o que valem nos treinos e nos jogos e para isso têm de jogar. As renovações são meritórias, porque trabalham bem e merecem esta oportunidade. Fazem parte do futuro".