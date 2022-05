César Peixoto: «Será uma final para o Tondela»

O P. Ferreira recebe esta segunda-feira (20h15) o Tondela com a questão da permanência resolvida, sabendo que do outro lado estará uma equipa necessitada de pontos para evitar a descida de divisão. Um fator que, na opinião de César Peixoto, poderá proporcionar um jogo emotivo."Vamos apanhar um Tondela forte, com vontade de vencer, porque precisa urgentemente de pontos. Será uma final para o Tondela e os meus jogadores sabem disso. Mas há ainda 9 pontos em disputa até final e vamos lutar sempre pela vitória. Queremos regressar às vitórias, independentemente do adversário vir focado, pois estamos confiantes e queremos terminar o campeonato com vitórias. O Tondela está mais pressionado que nós.Gostava que sim. Tem bons jogadores, é uma equipa bem organizada, competitiva e quando tem bola sabe o que fazer. Estudámos ao pormenor o Tondela e esperamos um adversário do género que esteve no Marítimo, com um bloco muito. Tem jogadores rápidos na frente, mas vamos querer ter a bola. No último jogo em Barcelos faltou-nos capacidade de gerir jogo com bola.Dentro do objetivo principal, há ainda micro objetivos que temos criado. Temos um objetivo pontual para estes três jogos. Não queremos defraudar as expetativas, sinto a minha equipa entusiasmada, divertem-se dentro do campo. Mesmo no treino às vezes temos de abrandar porque eles estão sempre com muita vontade. Dá-me um gozo enorme ver o crescimento da equipa. Há um número pontual interno que queremos atingir. Esse número está afixado no estádio e levam com ele todos os dias.Não colaboro com essa opinião, quando preparamos o jogo, focamos no jogo imediato, mas temos os de o ver no global. O Paulo Sérgio tinha um objetivo para concretizar, estava numa fase menos boa, e eu na posição dele se calhar faria o mesmo. Empola-se muito, mas nós, treinadores, se não cumprirmos os objetivos somos despedidos. Se é do agrado das pessoas as opções que se tomam, o Paulo Sérgio não tem de estar preocupado, mas sim com o clube dele. não concordo com a crítica, o Paulo conseguiu o objetivo. Nós treinadores tentamos sempre fazer o melhor e nenhum treinador monta uma equipa para perder. A minha solidariedade para com o Paulo Sérgio.