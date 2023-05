César Peixoto tem proposta para continuar mas quer garantias

César Peixoto tem proposta para continuar a orientar o Paços de Ferreira na 2.ª Liga, mas quer garantias no que toca ao planeamento para a próxima temporada, apurou. Paulo Meneses, presidente do clube, já reuniu com o treinador de 43 anos – que tem contrato até 2024 – e informou-o do desejo de mantê-lo no cargo, mas este mostra-se ainda algo reticente, nomeadamente depois do que aconteceu ao longo desta época na 1.ª Liga, que culminou com a descida.Recorde-se que os castores terminaram no 17.º lugar com 23 pontos, tendo sido despromovidos de forma direta. A equipa de César Peixoto conquistou apenas dois pontos na primeira metade do campeonato e outros 21 aquando do regresso do técnico ao comando da equipa em janeiro, após a passagem de José Mota, que somou quatro derrotas em quatro jogos.