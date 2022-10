César Peixoto: «Tentámos de tudo, é uma grande injustiça para os meus jogadores»

César Peixoto lamentou a derrota (0-1) do Paços de Ferreira na deslocação a Guimarães, frente ao Vitória, no encontro que fechou o dia de jogos do campeonato neste sábado. Em declarações no final da partida no D. Afonso Henriques, o treinador dos pacenses salientou a grande exibição dos seus jogadores, que para o técnico terá possivelmente sido "a melhor da época" até ao momento, mas mostrou-se frustrado por uma vez mais a equipa não conseguir encontrar o caminho para os golos e, consequentemente, para os triunfos na Liga.

"Penso que a equipa fez um grande jogo, 23 remates contra 11, dois enquadrados do Vitória e acaba por fazer um golo. 11 para 11 fomos superiores, 11 para 10 fomos superiores e depois também. Controlámos o jogo mas não fomos felizes. O Vitória acaba por ser feliz. Mérito para o Vitória, mas nós fomos muito superiores. Carregamos sempre em cima, com oportunidades atrás de oportunidades. Com a expulsão baixaram as linhas, como é natural. Tentámos de tudo, mas não conseguimos marcar o golo. É uma grande injustiça para a minha equipa, para os meus jogadores. Mas tentámos de tudo", começou por dizer o treinador dos castores, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Aplausos dos adeptos presentes em Guimarães, apesar da sequência negativa

"É natural que os adeptos estejam frustrados e chateados, nós também estamos. É muito complicado lidar com esta série de resultados. Os adeptos viram muito a equipa a tentar. Eles reconheceram o esforço dos jogadores. A frustração é natural, o futebol é mesmo isto. Quem não marca, acaba por não vencer. Hoje foi se calhar o melhor jogo da época até ao momento. Poderíamos ter feito mais do que um golo. A ansiedade também não ajuda", terminou.