César Peixoto testa positivo à Covid-19

•Comunicado do Futebol Clube de Paços de Ferreira•



O mister César Peixoto acusou positivo à COVID-19 em teste realizado após o jogo com o CD Santa Clara, e no arranque dos trabalhos da equipa, no dia de hoje, assistiu e orientou o treino via online.



https://t.co/abUx84TfWR pic.twitter.com/DCtrlJYO38 — FC Paços de Ferreira (@fcpf) January 3, 2022

César Peixoto testou positivo à Covid-19 nos testes realizados após o duelo com o Santa Clara (no dia 30) e, por isso, deverá falhar a visita do P. Ferreira ao reduto do Benfica, no domingo. De acordo com os castores, o técnico está assintomático e "assistiu e orientou o treino desta segunda-feira via online". Segundo a mesma nota, Peixoto voltará ao trabalho de campo logo que tal seja possível.Por outro lado, nos testes realizados esta segunda-feira, antes do apronto do dia, todos os elementos do futebol profissional tiveram resultados negativos.