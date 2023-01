César Peixoto: «Todos os jogos serão finais para nós»

O Paços de Ferreira vai tentar conquistar a primeira vitória no campeonato no jogo deste sábado, em Vila do Conde (18 horas), e do qual César Peixoto antevê dificuldades."O Rio Ave é uma equipa, costuma jogar num 3x5x2, ataca rápido na frente e com laterais muito projetados. É uma equipa pragmática e sabemos onde são forte. Será sempre complicado, porque estão mais confiantes, mas estamos preparados para vencer, não só nas palavras, mas dentro do campo. Eles estão confiantes e nós também estamos.""Todos os jogos serão finais para nós, mas temos de abordar jogo a jogo, ignorando a tabela classificativa. Queremos entrar num rimo estabilidade como equipa. Tivemos uma boa semana de trabalho e temos os jogadores preparados para darem o seu melhor. Em casa, com os nossos adeptos, é sempre mais fácil. Esperamos que com o Rio Ave tenhamos os adeptos a apoiar e a acreditarem. Queremos muito dar-lhes uma prenda, porque eles merecem.""Confio nos jogadores que cá estão. Os três que já chegaram vieram dar mais experiência e qualidade, ficamos com mais opções. Mas é certo que vai entrar mais gente. Estão a ser tratadas em segredo senão podemos estragar o negócio. Estamos à procura de bons jogadores, que se enquadrem com a nossa realidade. Enquanto não chegarem, acreditamos nos que temos. Os que vierem será para acrescentar qualidade.""Não ganhámos, mas as sensações foram muito positivas. Vi uma equipa a acreditar e a jogar um bom futebol. Surpreendeu-me pela positiva, fomos mais equipa. A resposta foi fantástica, saímos frustrados pelo resultado, mas com a sensação positiva, até porque quebrou-se um ciclo de seis jogos sem pontuar."