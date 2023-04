César Peixoto: «Três pontos seriam fantásticos mas se trouxermos um continuamos na luta»

O treinador do Paços de Ferreira disse esta sexta-feira ser necessário "interpretar na perfeição" o plano traçado para pontuar em Vizela, prometendo uma equipa competitiva, apesar de muitas ausências, no jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.

Na antevisão ao jogo de sábado, César Peixoto deixou elogios ao Vizela, equipa que diz gostar de ver jogar, e ao técnico Tulipa, a quem reconheceu o mérito de "adaptar o que apanhou em andamento à sua maneira de estar", numa formação "bem trabalhada e que cresceu muito com bola", prometendo um Paços competitivo.

"Nos últimos jogos, temos castigados ou bastantes lesões, mas estamos cá para procurar sempre soluções e a equipa vai ser competitiva. A relva é boa, o estádio tem bom ambiente e antevejo um bom jogo. Temos de estar superfocados e interpretar o plano na perfeição para discutir o jogo", disse.

O técnico pacense reconheceu a importância de somar pontos, mas sem dramatismos, acreditando que a luta pela permanência, embora cada vez mais difícil, vai prolongar-se até à última jornada.

"Nunca sabemos onde podemos conquistar pontos ou os nossos adversários podem perder. Temos de ganhar rapidamente e, para isso, temos de nos focar só em nós. Três pontos seriam fantásticos, mas, se trouxermos um, continuamos na luta", sublinhou o técnico, insistindo na ideia de que será uma luta até ao final.

Matchoi e Hernâni estão lesionados e vão falhar o jogo em Vizela, numa lista de ausentes extensiva aos castigados Nuno Lima, Holsgrove e Rui Pires.

Adrián Butzke "tem treinado pouco" e uma eventual utilização será sempre limitada.

Na tabela, o Paços de Ferreira está em zona de descida direta, no 17.º e penúltimo lugar, com 17 pontos, enquanto o Vizela é oitavo, com 39.

As duas equipas defrontam-se no estádio do Futebol Clube de Vizela, no sábado, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.