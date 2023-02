César Peixoto: «Um jogo injusto, um resultado injusto»

O treinador do P. Ferreira, César Peixoto, analisou as incidências da derrota (1-0) em casa do Portimonense, averbada nos últimos instantes, em jogo da 19ª jornada da Liga Bwin."Fizemos um bom jogo. Na primeira parte, tivemos 10 minutos com alguma dificuldade em encaixar no Portimonense, mas depois começámos a entrar no jogo. Sempre que conseguimos 'ligar' o jogo, criámos perigo, com quatro ou cinco oportunidades claríssimas, bolas no 'ferro'. Poderíamos ter chegado ao intervalo a vencer, mas não conseguimos concretizar essas oportunidades. Na segunda parte, voltámos a entrar bem no jogo, mas depois há a expulsão e aí é outro jogo, porque condiciona completamente a nossa estratégia. Reorganizámo-nos, sempre muito compactos, a não permitir muito ao Portimonense. Mexemos na equipa, metemos dois homens rápidos, 'ligámos' duas transições em que poderíamos novamente fazer golo. Não o fizemos e depois há um lance infeliz a acabar o jogo, em que a bola parece-me que até ia para fora, bate num jogador nosso e trai o guarda-redes. Um jogo injusto, um resultado injusto, na minha opinião", resumiu o técnico dos castores.Fomos muito condicionados, durante todo o jogo. Havia um penálti na primeira parte não assinalado, sobre o Nico [Gaitán], em que não houve VAR [videoárbitro]. Tem de começar a haver VAR também com as equipas 'pequenas', não só com os 'grandes', porque é importante que haja respeito por quem trabalha, pelos meus jogadores, pelos adeptos, pelo clube. Há também uma jogada muito idêntica à expulsão do Maracás na primeira parte, por parte do Pedrão ao Adrián, em que mais uma vez nem houve VAR, nem amarelo foi. Fomos sendo empurrados em algumas 'faltinhas', condicionados para sair em transição, mas a equipa teve um comportamento fantástico e tenho muito orgulho nos meus jogadores.""Agradecer também o apoio dos adeptos, que fizeram quilómetros e quilómetros a uma segunda-feira à noite para ver a equipa e apoiaram até ao final. Apesar do resultado, apoiaram porque perceberam que os jogadores trabalharam e não mereceram este resultado injusto. Mais uma vez, temos de levantar a cabeça e continuar a trabalhar".