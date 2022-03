César Peixoto viu um "justo vencedor": «Não estamos a passar tempo ou a pisar jogadores»

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, analisou as incidências do jogo que findou com a derrota dos castores, em casa, ante o FC Porto (2-4), frisando que o adversário foi "justo vencedor"."Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte. Foi um justo vencedor, agradeço também aos adeptos do Paços que apoiaram até ao final. Cometemos dois ou três erros que nos custaram caro, a equipa nunca virou a cara à luta, fizemos o empate e tivemos o 3-1 como revés. Na 2ª parte, esticámos um pouco mais a equipa para estar mais em cima [no campo]. Tentámos jogar sempre o jogo pelo jogo, não abdicámos da nossa ideia e dos nosso princípios. Foi um jogo em que uma mais pequena acabou por fazer muito menos faltas do que o FC Porto. A equipa estava agressiva mas é leal, tem jogadores leais que querem jogar o jogo pelo jogo. Não estamos a passar tempo ou a pisar jogadores. Tentámos ser agressivos e roubar a bola. Temos de ser mais matreiros e parar uma jogada ou outra. Não foi o caso hoje. A equipa acaba por lutar e combater hoje mas o FC Porto acabou por ser superior. É uma equipa muito forte e tem vindo a ganhar, tem estado muito coeso e compacto. O nosso caminho continua e estamos na luta", frisou em declarações à Sport TV."Demonstra o caráter e coragem da equipa. Fizemos o 4-2 e poderíamos ter feito mais ou outro golo e com isto não quero dizer que o FC Porto não é um justo vencedor. Lutámos até ao fim, a tentar chegar à frente. Acreditámos que o FC Porto poderia cair fisicamente na parte final e aí poderíamos fazer o 3º golo. Se calhar, entrando mais no jogo. Os jogadores estão de parabéns. O FC Porto entrou forte e foi fazendo os golos conforme foram saindo as oportunidades.""É um jogador superlativo e que nos pode ajudar muito. Temos de lhe dar a calma e os minutos necessários para ele poder atingir um nível físico bom. Hoje já jogou mais tempo do que no jogo anterior. Com certeza, no próximo irá jogar mais. Dá-nos definição, felizmente conseguiu fazer golo. É um jogador com o qual contamos. Estamos com muita esperança que nos possa ajudar na fase final do campeonato. Está bem mas o importante é que a equipa também está. O facto de termos perdido por 4-2, a equipa deu uma boa resposta. Se continuar sempre coesa e compacta, se nunca abdicar das suas ideias, vamos conseguir os nossos objetivos, sabendo que vamos lutar até ao final."