César Peixoto: «Voltei porque acredito na equipa e estou convencido que vamos conseguir a permanência»

César Peixoto voltou ao banco do Paços de Ferreira depois de ter começado a temporada e encetou uma reação nos castores, que ocupavam o último posto. A equipa venceu dois dos últimos quatro jogos e o técnico, de 42 anos, apontou à permanência."Voltei porque acredito na equipa e estou convencido que vamos conseguir a permanência. O mais importante é ser consistente e jogar cada jogo como se fosse uma final. A margem de erro é mínima, mas procuro mostrar à equipa o caminho certo. Como principal responsável pela equipa sei que a maior pressão recai sobre mim, mas quem não estiver preparado para lidar com isso no Mundo do futebol é melhor ficar em casa", explicou em entrevista ao jornal espanhol 'AS'.O técnico que regressou ao Capital do Móvel no início de janeiro apontou Pep Guardiola e Luis Enrique como referências no Mundo do treino. "São dois treinadores que dão prioridade a ter bola, aproveitam os espaços e gerem as partidas como ninguém", frisou.Peixoto foi treinado por José Mourinho no FC Porto, onde foi campeão europeu, e recordou com saudade a temporada 2003/04. "Foi um ano muito bonito, com títulos e ótimas recordações. O José é alguém inovador que marcou uma época no futebol e com quem, tanto eu como outros treinadores, aprendemos muito", sublinhou o treinador que já orientou também Moreirense, Chaves, Académica e Varzim e que "adoraria treinar na La Liga".