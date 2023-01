César Peixoto: «Não é esta decisão que vai ditar a minha carreira»

Está confirmado o regresso de César Peixoto ao comando técnico do Paços de Ferreira, dois meses depois de ter abandonado o cargo. O treinador foi esta segunda-feira apresentado em conferência de imprensa e mostrou-se confiante em dar a volta ao mau momento da equipa."Quero agradecer a confiança. É um momento diferente no futebol português, para mim, para qualquer treinador, clube e direção. Fez-nos refletir muito para tomar a decisão de estar cá hoje. Para mim seria mais fácil ficar em casa, porque estava a receber da mesma forma e não vinha para o risco de ter de voltar, até para a minha carreira. Mas, por convicção, acredito no meu trabalho, no projeto, que foi interrompido por causa dos resultados. No futebol, seja qual for o treinador, vive de resultados. As pessoas depois têm de tomar decisões na tentativa de fazer o melhor para o clube. Senti os jogadores comigo. Os resultados não apareceram e acabei por sair."Volto de cabeça levantada. venho porque sou apaixonado pelo que faço e volto para tentar fazer melhor. Sabemos que vai ser difícil, porque não sou burro nem estupido e que tudo será agora um mar de rosas. Será até ao último jogo e vamos acreditar.""Vi todos os jogos do Paços, porque custou desligar. Vou mexer na minha equipa técnica, em algumas formas de jogar. Perceber algumas coisas que poderíamos melhorar em termos de jogadores e ideias. Haverá mudanças. Em Portugal temos sempre a teoria que os resultados fazem o treinador. Acredito no meu trabalho e no que podemos fazer. Não é esta decisão que vai ditar a minha carreira. Ainda tenho muito para aprender. O futebol às vezes tem muito que se diga. Não é só a sorte, mas também ajuda. Estou perfeitamente tranquilo em relação a isso. Sei o que quero e onde vou chegar. Estou convicto, independentemente do desfecho, que não vai ditar a minha carreira em momento nenhum.""Conheço perfeitamente o plantel. Isso faz-nos acreditar que tudo é possível no futebol. Se era impossível imaginar que dois meses depois estava aqui, também é possível pensar na permanência. Tudo é possível no futebol. Será até ao último segundo. Corrigimos em termos de dinâmicas. Os jogadores acreditam em mim, na minha equipa técnica e no meu trabalho.O presidente da SDUQ,, está convicto que o regresso de César Peixoto vai corresponder às expetativas."Temos um treinador que iniciou um trabalho no Paços há um ano. É uma situação que faz história no futebol em Portugal, o regressar de um treinador na mesma época em que sai. Durante este tempo foi anunciado que havia a possibilidade do César regressar, mas nessa altura disse o que não havia essa possibilidade. Não tem que ver com o desejo, mas naquele momento não tinha sido equacionado.""Passou-se muito a imagem que havia um pedido por parte dos jogadores que esta equipa técnica regressasse, nunca permitiria que a escolha fosse feita pelos jogadores. Da mesma forma que o César não sairia, porque os capitães sempre disseram que acreditavam na equipa técnica.O César vem para cumprir o contrato que tinha celebrado anteriormente, esta interrupção surge por uma razão simples, o que aconteceu, nesta reflexão toda que fizemos, houve várias questões que tiveram de ser ultrapassadas para ser possível reativar o caminho iniciado. Fica a ideia que esta equipa técnica volta a Paços porque outras foram impossíveis. Apenas convidei uma equipa técnica para poder estar aqui hoje. E disse-o de uma forma frontal."